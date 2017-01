ESCLUSIVA TMW - Palermo, Sassuolo decisiva per Corini. Idea low cost Bortoluzzi

© foto di Federico De Luca

Ancora caos sulla panchina del Palermo. Eugenio Corini sembrava orientato a dimettersi dopo le ultime turbolenze di casa rosanero con Zamparini che aveva richiamato De Zerbi incassando un secco no. Corini - ve l'abbiamo raccontato - ci ha pensato, poi visti gli attestati di stima e fiducia da parte di tutto l'ambiente e della squadra ha scelto di non abbandonare il Palermo. Un ennesimo gesto di vicinanza da parte di chi in rosanero ha fatto la storia da giocatore e ora vorrebbe compiere un'impresa, portando il Palermo alla salvezza. Zamparini permettendo. Perché la sensazione è che la partita contro il Sassuolo sia decisiva per Corini nonostante la media punti sotto la sua gestione non sia negativa, anzi. Con De Zerbi dieci sconfitte consecutive e tanti gol subiti, con Corini dei miglioramenti importanti. Miglioramenti che però potrebbero non bastare, perché Zamparini riflette. E l'ultima idea sarebbe Diego Bortoluzzi, storico vice di Francesco Guidolin. Un'idea low cost, che potrebbe prendere piede in caso di sconfitta contro il Sassuolo. Corini traballa, una vittoria lo salverebbe e consentirebbe al Palermo di lavorare con serenità e con lo stesso allenatore. Altrimenti - in caso di ennesimo no da parte di De Zerbi - potrebbe farsi strada l'ipotesi Bortoluzzi. L'idea low cost per traghettare il Palermo. Palermo - squadra - che però vorrebbe andare avanti ancora con Corini. Ancora con il suo condottiero...