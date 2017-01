ESCLUSIVA TMW - Palermo, settimana calda per la cessione di Hiljemark

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Hiljemark e il Palermo, parti più lontane. Settimana calda per la sua partenza. Atalanta in pressing, si può chiudere in questi giorni. Balla ancora qualche cifra, distanza tra domanda e offerta ma la sensazione è che si possa chiudere. Sullo sfondo un'offerta estera. Hiljemark e il Palermo - che si muoverà per altre operazioni la prossima settimana - sono pronti a dirsi addio...