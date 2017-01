ESCLUSIVA TMW - Palermo, si avvicina Gnoukouri: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo al lavoro sul mercato. Assan Gnoukouri si avvicina ai rosanero, trattativa con l'Inter in corso e possibile incontro in serata per provare a chiudere. Gnoukuri nel mirino rosanero, si prova a chiudere. E in uscita c'è sempre Oscar Hiljemark verso la Dinamo Kiev, si attende il documento dall'Ucraina per sancire l'addio dello svedese. C'è fiducia. Gnoukouri in entrata, Hiljemark in uscita. Il Palermo con il suo nuovo ds Salerno si muove...