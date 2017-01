ESCLUSIVA TMW - Palermo, tra panchina e ds: gli aggiornamenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore calde per il Palermo. Eugenio Corini in giornata incontrerà il Presidente Zamparini, dopo l'incontro si capirà se ci saranno le condizioni per continuare insieme. La sensazione è che le parti si separeranno, nonostante le rassicurazioni pre partita di Zamparini al tecnico. Momento di riflessione. E il futuro? Tra il ritorno di Ballardini e quello di Roberto De Zerbi. Per ora non sono stati presi in esame altri nomi. Zamparini nel pomeriggio incontrerà il Direttore Nicola Salerno, anche in questo caso si capirà se ci saranno le condizioni per instaurare un rapporto di lavoro. Il Palermo può cambiare ancora e si muove, tra panchina e direttore sportivo. E Corini attende...