ESCLUSIVA TMW - Palladini: "Pescara, Zeman ideale per il rilancio e la piazza"

© foto di Giovanni Padovani

Ai microfoni di Tuttomercatoweb il recordman di presenze con la maglia del Pescara, Ottavio Palladini, commenta la situazione in casa biancazzurra. E il possibile ritorno di Zdenek Zeman: "Il boemo ha fatto benissimo e per ripartire in Serie B col suo gioco spumeggiante sarebbe il nome ideale per il rilancio e per la piazza. Una mossa per calmare gli animi? Può darsi, perché Zeman è un nome che riporta entusiasmo ma non solo questo. E' un tecnico che fa un calcio propositivo e a Pescara sono abituati a questo. E poi il precedente lascia ben sperare. Mi spiace solo per Massimo Oddo che ha fatto una grande stagione lo scorso anno e anche il finale del torneo precedente. La squadra ha comunque offerto un huon calcio ma forse ha pagato l'esperienza di alcuni elementi della rosa. Questa alla fine è stata la motivazione principale della classifica".