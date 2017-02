ESCLUSIVA TMW - Palladini: "Sebastiani sempre importante. Mancata l'esperienza"

© foto di Giovanni Padovani

Nel corso del TMW News è intervenuto ieri sera Ottavio Palladini, grande ex del Pescara, per parlare della situazione degli abruzzesi e degli atti vandalici che hanno preso di mira il presidente del club. "Pescara ha una bella tifoseria ma questi episodi sono da condannare e lasciano l'amaro in bocca. Sebastiani negli anni ha fatto tanto e bene per il Pescara. Ha ragione Gelsi a dire che non bisogna dare troppo spazio a questi avvenimenti perchè poi magari sfociano anche in altre cose. Auguro a Sebastiani di poter tornare fare ciò che ha sempre fatto ed è stato sempre importante. La Serie A è difficile, non era facile salvarsi. Tanti infortuni hanno reso più duro il cammino, ma la squadra ha fatto anche vedere buone cose. Non credo che ad ogni modo il Pescara si possa rimproverare granchè. Mancanza di attaccanti? Qualche errore è stato commesso, è mancata un po' di esperienza nei ruoli fondamentali. In attacco Manaj è un '97, una promessa che probabilmente emergerà ma puntare su di lui è stata forse una mossa un po' azzardata. La dirigenza ha poi provato a gennaio a prendere Gilardino. Gli errori del resto possono accadere. Oddo? Ha fatto un calcio propositovo, ha fatto bene l'anno scorso e aveva iniziato discretamente la stagione. In generale la serie A è dura, è molto più difficile rispetto agli altri campionati. La questione tecnica e l'esperienza la fanno da padroni".