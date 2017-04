ESCLUSIVA TMW - Paramatti: "Juve, Monaco da temere ma vulnerabile in difesa"

La Juve se la vedrà dunque col Monaco nella semifinale di Champions. Si tratta di una squadra molto giovane che fin qui stupito grazie alla forza dei suoi talenti. "Apparentemente può sembrare un avversario facile - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex juventino Michele Paramatti - ma è pericoloso. Il Monaco è approdato in semifinale con merito ed è da prendere con le molle".

Alla vigilia chi avrebbe evitato?

"Tutte le squadre che sono arrivate in semifinale sono all'altezza e in ogni caso bisogna batterle tutte. Non c'erano squadre da evitare".

Come si affronta il Monaco?

"E' una formazione che ha certamente tanta qualità in attacco ma sono più vulnerabili in difesa. In ogni caso hanno dimostrato di saper giocare da squadra"

Mbappè pericolo numero uno?

"Insieme a Falcao è molto temibile. Ma la Juve a Barcellona ha confermato tutta la sua forza anche in fase difensiva. I numeri parlano chiaro: solo due gol subìti in dieci gare di Champions".

Tanti altri giovani sono da tenere in considerazione: da Bakayoko a Mendy...

"Sono ottimi elementi in una squadre ben organizzata. Non sono lì per caso. La Juve comunque è una formazione che è molto maturata e cresciuta, negli ultimi anni si è consolidata. E riesce ad adattarsi alle partite anche con cambi di modulo".