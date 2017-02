ESCLUSIVA TMW - Pesaresi: “Napoli alla pari del Real. Sarri-Juve? No, resta a lungo”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Voglio parlare del Genoa, altrimenti mi alzo e vado via”. Così Maurizio Sarri ha detto oggi pomeriggio in conferenza a Castel Volturno in vista della gara di domani, senza dunque lasciare spazio alle domande legate alla Champions League e alla supersfida contro il Real Madrid in programma tra sei giorni. “Come dargli torto”, ha invece commentato l'ex difensore azzurro Emanuele Pesaresi attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “Il Napoli vive un buon momento - ha proseguito l'ex calciatore - e domani sera può vincere per avvicinarsi con ulteriore fiducia all'impegno di mercoledì prossimo”.

La Champions tra meno di una settimana, il Genoa domani. Ma come si preparano due sfide del genere? “Il Napoli dovrà stare attento, al grifone ma anche al Real. In Champions League è tutto diverso. Anche se il Real non vive un grandissimo momento, in coppa tutto può cambiare”.

Anche perché il Real Madrid è campione in carica. “Esattamente, ci sono elementi di spessore internazionale. Ma credo che il Napoli possa giocarsela alla pari, nonostante il Real abbia calciatori di valore mondiale come Cristiano Ronaldo”.

Intanto oggi s'è parlato anche di un presunto interesse della Juve nei riguardi di Sarri, con tanto di incontro segreto già avvenuto. Il mister ha smentito, può essere anche una notizia destabilizzante per l'ambiente azzurro? “Sinceramente non so, ma credo che Sarri sia una persona seria e ha sposato il progetto partenopeo. Resterà a lungo, almeno fino a quando la società sarà contenta dell'allenatore. Un simile tradimento sarebbe difficile da digerire, più difficile anche di quello legato a Higuain. Ma non ho dubbi - ha concluso Pesaresi - che Sarri non si muoverà dalla panca del Napoli”.