ESCLUSIVA TMW - Pescara, caccia al dopo Oddo: le ultime sulla panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Caccia al dopo Oddo a Pescara. L'esonero dell'allenatore dà spazio al toto-tecnico in casa biancoazzurra. Si va verso la soluzione interna con Ruscitti insieme ad un'altra guida in possesso di patentino (di cui l'eventuale successore di Oddo non è ancora in possesso), con Fabio Liverani possibile alternativa. Gli altri nomi sarebbero quelli di Luigi De Canio (che ha qualche perplessità) e Cristiano Bergodi. Con Iaconi sullo sfondo. Il Pescara riflette...