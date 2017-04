ESCLUSIVA TMW - Pescara, Caprari nel mirino di Sampdoria e Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Atalanta e Sampdoria sulle tracce di Gianluca Caprari. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nerazzurri e blucerchiati sarebbero pronti a sferrare l'assalto in estate alla seconda punta di proprietà dell'Inter, ma attualmente in prestito al Pescara. In questa stagione Caprari ha totalizzato finora otto gol e tre assist in 32 presenze.