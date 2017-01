ESCLUSIVA TMW - Pescara e Juventus, vice-pres. Boca Juniors: "Cubas trionferà"

Adrián Andrés Cubas è un nuovo giocatore del Pescara, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Centrocampista centrale, baricentro basso e garra da vendere in puro stile argentino, per conoscere meglio il classe '96 arrivato in prestito dal Boca Juniors e già opzionato per il futuro dalla Juventus, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il vice-presidente degli Xeneizes Horacio Paolini.

Paolini, che tipo di giocatore è Andrés Cubas?

"Cubas è un calciatore giovane, ma di grande prospettiva. Lo contraddistinguono spirito di sacrificio e ritmi di gioco altissimi: recupera, anticipa e non si ferma mai. E' un tipico numero 5, padrone assoluto della mediana, capace però anche di dettare i ritmi di gioco in fase di costruzione".

A Pescara c'è una salvezza da conquistare a suon di vittorie. Pensa che Cubas possa essere utile fin da subito?

"Non ho dubbi su questo, Cubas si adatterà velocemente al calcio italiano e con un po' di rodaggio inizierà un importante percorso di crescita in Europa".

Non solo Pescara, Cubas in questi mesi sarà osservato speciale anche della Juventus. Lo ritiene all'altezza di una big?

"Sono completamente convinto che Cubas abbia le carte in regola per trionfare in Serie A, ha grandissime qualità e appena 20 anni. Siamo entusiasti della possibilità che gli si è presentata di giocare in Italia, esperienza che gli permetterà senza dubbio di accrescere il suo valore e anche il patrimonio del Boca Juniors".