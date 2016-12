ESCLUSIVA TMW - Pescara, incontro con l'agente di Grassi e Buchel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un incontro per fare il punto della situazione sui suoi assistiti Memushaj e Biraghi, ma anche per possibili prospettive di mercato. L'agente del centrocampista dell'Atalanta Grassi, Mario Giuffredi, era segnalato in serata a Pescara. Si è parlato del giocatore orobico, in odore di partenza e alla ricerca della destinazione giusta per gennaio. Un accenno anche a Buchel e Fiamozzi. Tanti gli argomenti di discussione. Grassi un'idea del Pescara, proprio come Buchel. Al lavoro per gennaio...