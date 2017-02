ESCLUSIVA TMW - Pescara, l'ex Acri: "Sebastiani uomo forte, sua gestione storica"

"Daniele Sebastiani è un uomo forte, riuscirà a farsi scivolare di dosso un atto vandalico che non ha nulla a che fare con il calcio". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds del Pescara, Guglielmo Acri.

Tre stagioni al fianco di Sebastiani, Acri fa sentire la sua vicinanza al Presidente Sebastiani che "ha fatto qualcosa di importante", sottolinea il dirigente. "Il Presidente per due volte ha portato il Pescara in serie A. La sua gestione ha dato lustro alla città, passerà allo stadio. La salvezza? Non è un'impresa facile, ma la matematica non condanna del tutto".