ESCLUSIVA TMW - Pescara, lunedì si chiude per Gilardino: le ultime sul mercato

© foto di Federico De Luca

Pescara al lavoro sul mercato. Cercasi attaccante. Lunedì incontro per Alberto Gilardino, che intanto risolverà il contratto l'Empoli. Si proverà a chiudere, parti vicine. Accordo di sei mesi con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza. Il Pescara intanto si muove anche in uscita: Gyomber tornerà alla Roma che poi le troverà una nuova sistemazione, può partire anche Zuparic che era un'idea del Trapani ma ha richieste dall'estero. E per i prossimi giorni gli uomini mercato del Delfino incontreranno il PSG per valutare il futuro di Bahebeck, se darà garanzie rimarrà. Sfuma al momento Budimir (alternativa a Gilardino) ed è quindi congelata l'operazione con la Sampdoria per l'arrivo di Verre a giugno. Il Pescara si muove, Gila è in arrivo...