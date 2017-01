ESCLUSIVA TMW - Pescara, prevista per domani la firma di Bovo: i dettagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Palermo beffato, il Pescara gioca d'anticipo. Cesare Bovo, come vi avevamo già raccontato ieri, sarà il prossimo rinforzo della squadra di Oddo. Prevista per domani la firma del difensore, che arriverà dal Torino e firmerà un contratto di un anno e mezzo. Si rafffredda intanto in casa Pescara la pista Ledesma, salta Thiam che pare destinato all'Empoli e per Mandragora le parti si riaggiorneranno più avanti. Cerri sostituisce Manaj che piace al Las Palmas, rimarrà Bahebeck e arriverà un altro attaccante (viva la pista Budimir nell'operazione che dovrebbe portare Verre alla Samp a giugno). Pescara al lavoro sul mercato, Bovo è più vicino...