© foto di Federico Gaetano

Si accorcia ulteriormente la lista di candidati alla panchina del Pescara: dopo l'esonero a sorpresa per Massimo Oddo, nemmeno Delio Rossi è stato contattato. Lo stesso tecnico, ai microfoni di TMW, ha specificato di non aver avuto nessun tipo di contatto col presidente Sebastiani e il direttore sportivo Leone, rifiutando anche di commentare ogni ipotesi circa un suo possibile approdo in Abruzzo.