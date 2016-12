ESCLUSIVA TMW - Pescara, scatto per il prestito di Budimir dalla Sampdoria

© foto di Federico De Luca

Pescara al lavoro sul mercato. Scatto per Ante Budimir della Sampdoria in prestito secco. Operazione ben avviata e filtra ottimismo circa il buon esito della trattativa. In uscita invece Manaj che potrebbe avere mercato in Spagna. Budimir ad un passo dal Pescara che a giugno cederà Verre alla Sampdoria. Fumata bianca vicina...