ESCLUSIVA TMW - Pià: "Napoli, buon campionato. E se Pavoletti fosse un problema?

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW, l'ex attaccante azzurro Inacio Pià parla così del momento del Napoli, fermato dalla Fiorentina ma pronto a rinforzarsi con Pavoletti e non solo.

Come giudica il campionato del Napoli fino ad ora?

"Positivo, come tutti gli anni trovano sempre questa Juve che detta legge ma si sono ripresi e hanno fatto un grande dicembre, anche grazie alla qualificazione in Champions da prima in classifica. C'è fiducia e in quell'ambiente l'entusiasmo fa la differenza".

Pavoletti è l'acquisto giusto?

"Credo che sia un ottimo attaccante, ma come ho già detto in precedenza con un Mertens così in questo momento cambiare gli equilibri può essere pericoloso. Sempre aspettando Milik, perché a quel punto potrebbe diventare quasi un problema la presenza di due attaccanti così forti e così simili".

Serve altro oltre al centravanti?

"Non credo, penso che la rosa sia coperta in ogni ruolo. L'obiettivo deve essere arrivare a giugno con questa squadra e poi magari alzare il mirino".