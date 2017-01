ESCLUSIVA TMW - Pileggi: "Toro, Iturbe buona scelta. Se parte Hart brutta perdita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Danilo Pileggi, a lungo centrocampista del Torino negli anni Ottanta, fa il punto della situazione sul mercato dei granata. "E' bello vedere che in questo Toro ci sono parecchi giovani. L'arrivo di Iturbe è interessante - dice a Tuttomercatoweb.com - mi sembra una buona scelta perchè ha voglia di rilancio. Condivido l'idea di puntare su giocatori motivati e desiderosi di riscatto. Oltre che con qualità".

In difesa arriverà Carlao. Ma si parla anche di Abdennour...

"Credo che in effetti dietro il reparto vada completato. C'è la necessità di ampliare l'organico"

Dove vede il Torino? Quali obiettivi si aprono?

"Può entrare in europa. E sarebbe importante sia per storia sia per gli investimenti che sono stati fatti da Cairo. sono stati fatti sforzi notevoli, comunque la squadra sta giocando bene e anche in fase realizzativa sta mostrando il suo valore".

Chiusura su Hart. Se parte può esserci l'ipotesi Skorupski...

"Il portiere dell'Empoli non è male, è una buona alternativa. Però Hart si è inserito nei meccanismi di squadra. E' parte integrante dell'ambiente e francamente se va via sarà una perdita non indifferente".