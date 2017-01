ESCLUSIVA TMW - Piotti: "Donnarumma no problem. Atalanta, sarà Europa"

Ottorino Piotti, ex portiere del Milan ed agente, ha commentato il piccolo periodo di difficoltà che sta attraversando Donnarumma: "Non ha bisogno di consigli, ai giovani può capitare un piccolo problema. Anche a Buffon è successo, posso dire che il portiere del Milan ha tutte le qualità per continuare il suo percorso. Bonaventura? Non sarà facile sostituirlo, in più i rossoneri stanno attraversando un periodo di pausa. Deulofeu ha fatto intravedere buone qualità bene, per Ocampos vediamo qual è il suo valore". Poi sull'Atalanta, da ex nerazzurro: "Dopo qualche anno di pausa è tornata quella dei tempi migliori e crede molto nel settore giovanile, cosa che si era forse un po' persa ultimamente. Sono convinto che sia l'anno buono per rientrare in Europa".

