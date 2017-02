ESCLUSIVA TMW - Prcic: "Italia, tornare sarebbe bello. E vi consiglio Kolasinac"

© foto di Federico Gaetano

Sanjin Prcic risponde dalla Francia e ha tanto da raccontare. Sulla sua avventura al Rennes, su quella che è stata al Torino. Sul derby di Umbria, sui suoi connazionali bosniaci. Con Tuttomercatoweb.com il centrocampista parte dall'esperienza in Ligue 1 dove, domani, si appresta a sfidare il Nizza di Mario Balotelli. "Sta andando bene, sono contento. La scorsa estate è arrivato un nuovo tecnico come Gourcuff che mi sta facendo crescere e imparare tanto. Giochiamo bene, però siamo in un periodo un po' difficile. Non stiamo vincendo ma lavoriamo tanto per riscattarci a partire dalla prossima col Nizza".

Arriva dal Torino. Cosa non è andato al meglio in Italia?

"A Torino non ho avuto spazio per giocare ma ho imparato tanto in questo periodo con mister Ventura. Mi è piaciuta la gente, la città, i tifosi. Magari un giorno tornerò in Italia, sarebbe un piacere".

Ha giocato anche a Perugia, decidendo l'ultimo derby con la Ternana che è proprio la prossima sfida di cartello di B.

"Perugia, per me, è una piazza speciale. I tifosi mi hanno fatto sentire subito uno di loro e il gol nel derby è un bellissimo ricordo. Ho avuto uno splendido rapporto con tutti, anche col presidente Santopadre e con il direttore Goretti, due che reputo davvero capaci".

Segue sempre il Perugia?

"Come no? Stanno facendo un bel campionato e spero che vincano il derby, anche per omaggiare Osvaldo Neri, il tifoso scomparso sugli spalti durante la gara d'andata".

Lei è bosniaco e connazionale, dunque, del capocannoniere attuale della Serie A.

"Edin Dzeko è un grande calciatore, un grande uomo. Ha sempre fatto gol nella sua carriera e ha reagito alle critiche nel migliore del modi, dimostrando il suo valore".

Si aspettava questo inizio alla Juventus di Pjanic?

"Secondo me sta facendo bene. E' titolare, ha già segnato, fatto assist. Il modulo di gioco è cambiato ma è un giocatore prezioso per la Juventus".

Come poteva, e forse potrebbe esserlo, Sead Kolasinac.

"E' fortissimo, un bravo ragazzo. Alle italiane non posso che consigliarlo...".