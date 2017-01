ESCLUSIVA TMW - Preciado, concorrenza di Malaga e Galatasaray per le italiane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come ogni mercato tornano attuali piste provenienti dal Sudamerica, che potrebbero trovare sviluppi importanti nelle prossime settimane. Una di esse è quella legata ad Harold Preciado. L’attaccante del Deportivo Cali, infatti, è finito nel mirino del Malaga e potrebbe a breve approdare nel Vecchio Continente. Le qualità del giocatore, che può essere impiegato da prima punta oltre che da esterno sinistro, sono state osservate anche da diversi club del nostro campionato che nelle ultime ore hanno ristretto il cerchio attorno al suo entourage per cercare di anticipare la concorrenza. Il Pescara aveva sondato il terreno la scorsa estate per lui, ma quella abruzzese non è la pista più calda nel nostro paese. Anche il Galatasaray si è fatto avanti per lui.