ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, il Lione mette paura. Poteva andare meglio"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, intervistato durante l'edizione odierna del TMW News, ha parlato così del sorteggio di Europa League Lione-Roma, partendo però dal clamoroso esonero di Ranieri: "Era una riflessione inevitabile in questo momento. I numeri del Leicester sono pietosi e la società ha dovuto prendere un provvedimento che non avrebbe voluto prendere. E' stata una decisione dolorosa, ma necessaria. Il motivo è che la squadra sta scivolando verso la retrocessione e nessuno vuole correre questo rischio. Non è detto però che le cose migliorino col nuovo allenatore".

Cosa pensa del sorteggio europeo che ha abbinato il Lione e la Roma?

"Non è andata così bene alla Roma. I giallorossi hanno pescato una delle squadre più forti della manifestazione. Il Lione ha infatti un ottimo livello, individualità come Lacazette e Tolisso e una storia europea che deve mettere paura. La Roma dovrà affrontarlo con la giusta concentrazione, anche perché l'obiettivo primario dei giallorossi è proprio l'Europa League".

Che partita si aspetta infine tra Roma e Inter?

"In questo momento ci sono due gol di scarto a favore della Roma, ma bisogna giocare ogni partita dal 1'. Questo non significa che i giallorossi hanno già vinto, si dovranno meritare i tre punti sul campo contro un'Inter determinata a cercare la qualificazione in Champions".