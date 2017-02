ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, su Dzeko gran lavoro di Spalletti"

© foto di Federico De Luca

Roberto Pruzzo ha commentato allo stand di TMW alla Fiera del libro le vicende della Roma, straripante anche in Europa League. “Non mi aspettavo quella prestazione così scintillante con il Villareal, ha giocato bene, da squadra, con personalità e ha monetizzato tutte le occasioni. Dzeko è stato infallibile, è un ottimo attaccante ed era prima che ci si meravigliava del suo rendimento. Spalletti ha fatto un gran lavoro con lui. L’Europa League può esser vinta dalla Roma? Credo che potrebbe diventare l’obiettivo, ma aspetterei ancora un po’ per affermarlo con certezza. Florenzi? non possiamo altro che dirgli di recuperare con calma, nei tempi giusti, e lo aspettiamo nella prossima stagione". Poi Pruzzo ha parlato della Fiorentina: "In Europa League ha sofferto più del dovuto, il Borussia non è una super squadra, è organizzata ma fa gran fatica a tirare in porta. I viola devono stare attenti anche al ritorno, i tedeschi hanno sbagliato tutto lo sbagliabile. Bernardeschi come Baggio per il calcio di punizione? Non scomodiamo i miti, per favore. Bernardeschi è forte, ha qualità ma deve dare continuità. E’ il problema di tutti i talenti".