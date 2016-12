ESCLUSIVA TMW - Rampulla: "Niente mercato per la Juve, neanche per Witsel"

© foto di Castellani/FDL71

Ai microfoni di TMW, l'ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla parla così del mercato della Juventus, chiarendo che per lui sarebbe inutile: "Francamente io sono contrario ad un mercato di riparazione per una squadra con sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica e con gli ottavi di Champions già in tasca. Non credo servano aggiustamenti, un nuovo calciatore avrebbe bisogno di tempo per l'ambientamento e il gruppo potrebbe soffrirne".

Neanche Witsel?

"Neanche lui, non credo che possa essere utile in questo momento. Una società come la Juve deve mettere le basi per il futuro in un momento come questo".

Parla dell'operazione Caldara?

"Certamente, i dirigenti bianconeri si stanno muovendo per un futuro a medio-lungo termine e lo stanno facendo molto molto bene. Questo è un esempio perfetto dell'operazione che io farei nel mercato di gennaio".

Ora è impegnato con la Nazionale cinese: come sono i portieri orientali?

"Non male. Una buona percentuali dei portieri che ho visto hanno un buon livello. Il mio lavoro è facilitato dalle regole del campionato cinese, visto che per regolamento le squadre cinesi non possono comprare stranieri per questo ruolo, ma puntare solo su autoctoni".