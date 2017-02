ESCLUSIVA TMW - Real-Napoli, Beoni su Sarri: "La classe operaia in paradiso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sarri al Bernabeu? Vi do il titolo: la classe operaia va in paradiso". Così a TuttoMercatoWeb.com Loris Beoni, amico di vecchia data di Maurizio Sarri e l'unico ad averlo battuto quattro volte, un record che appartiene a lui e a Massimiliano Allegri. Oggi Beoni è alla guida della Folgore Caratese. Uno - Sarri - ha spiccato il volo, l'altro non ha riposto i sogni nel cassetto. Anzi, tutt'altro. Il futuro è tutto da scrivere. "Maurizio - prosegue Beoni - vivrà la partita al Bernabeu intensamente. Ha raggiunto con merito un traguardo. La partita a Madrid è un punto importante della carriera, sarà concentratissimo".

Vi siete sentiti in questi giorni?

"No. In questa fase del suo lavoro mi guardo bene dal disturbarlo".

Stesso vizio, le sigarette. E stessa idea di gioco. Quanto siete uguali?

"Idee calcistiche similari. Ma io non fumo più (sorride, ndr)".

Real Madrid-Napoli: come la vede?

"Una partita importantissima, è nella mentalità del Napoli e del suo allenatore andare a giocarsela a viso aperto. Il Napoli farà la sua partita, senza timori, mantenendo il proprio credo calcistico. Maurizio preparerà la partita nel migliore dei modi, è bravissimo a studiare gli avversari e preparare le mosse giuste. Sono curioso di vedere la partita, sarà bella".

Un messaggio per l'amico Sarri?

"Gli faccio un grande in bocca al lupo. Sa benissimo che lo seguo con piacere e godo di ogni sua soddisfazione. Sono felice, è una persona di estremo valore che s'è fatta da sola. Si è costruito una carriera importante, è tutto merito suo".

E la sua Folgore Caratese?

"Stiamo lavorando con il Presidente. Per il presente e per il futuro...".