ESCLUSIVA TMW - Retroscena Orlando: le cifre dell'asta Sassuolo-Atalanta

© foto di Vicenza Calcio

Un'asta di mercato che ha rallentato anche l'arrivo di De Luca al Vicenza. Tutta colpa di... Francesco Orlando. Il giovane esterno offensivo biancorosso era nel mirino del Sassuolo, pronto - nella giornata di lunedì- a mettere sul piatto 800.000 euro. Poi il pressing dell'Atalanta che per sbloccare De Luca aveva chiesto un'opzione su Orlando. Incassato il no per l'opzione la società di Percassi si era anche fatta sotto con un'offerta da 1,5 milioni di euro. Muro totale del Vicenza, che ha preferito tenere il giocatore. Asta rimandata, in estate sarà ancora calciomercato. E Orlando si candida per una sessione da protagonista...