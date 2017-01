ESCLUSIVA TMW - Retroscena su Zaza e il futuro: summit con la Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Retroscena su Simone Zaza, raccolto da Tuttomercatoweb.com. Il Valencia è in pressing per il giocatore della Juventus e in uscita dal West Ham ma l'addio col ds Pitarch potrebbe rivoluzionare le carte in tavola. La scorsa settimana, nella giornata di giovedì, ci sarebbe stato un contatto tra emissari e Fiorentina, per capire la fattibilità del passaggio di Zaza in viola. Kalinic sta per volare in Cina e Zaza è uno dei nomi caldi per il mercato gigliato alla stregua di un altro del West Ham ovvero Jonathan Calleri. L'argentino, 0 gol in stagione, era obiettivo caldissimo di Corvino anche ai tempi del Bologna. E anche per lui i contatti con gli intermediari sarebbero in corso in questi giorni...