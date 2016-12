ESCLUSIVA TMW - Rinnovo Medel, slittato l'incontro. Ma accordo non in discussione

Il face to face tra l'entourage di Gary Medel e l'Inter rivolto al prolungamento del contratto, previsto inizialmente per questi giorni, è stato posticipato.

Nessun motivo particolare dietro a questo 'ritardo', in quanto il rinnovo con il club nerazzurro non è in discussione. Le parti si aggiorneranno tra qualche settimana, probabilmente verso la fine di gennaio. Questo quanto constatato da TuttoMercatoWeb.