ESCLUSIVA TMW - Roccati: "Bologna, non ci si può attaccare agli arbitri"

© foto di Federico De Luca

Il Bologna è incappato ieri nella terza sconfitta consecutiva (considerando il ko con il Milan) e, al di là delle discutibili decisioni arbitrali nel match contro la Samp, la crisi pare profonda. Ne abbiamo parlato con Marco Roccati, ex portiere rossoblù: "Purtroppo, quando giochi senza grandi motivazioni visto che non ci sono più in palio obiettivi rilevanti il rischio è che ci possano essere questi risultati - dice a Tuttomercatoweb.com - C'è il pericolo di prendere alla leggera le partite. Va anche detto che nei minuti finali il Bologna ha perso venti punti. E' sintomatico di una fragilità caratteriale. Il rigore ha provocato un crollo psicologico".

Donadoni comunque si è lamentato molto per l'arbitraggio e per il rigore concesso alla Samp...

"Tutti recriminano per le direzioni di gara. Si ricordano poi gli errori commessi contro la propria squadra e non quelli a favore. Col Milan l'arbitro aveva consentito al Bologna di giocare in undici contro nove e la squadra ha perso... Non ci si può attaccare agli arbitri".

Donadoni può ancora rappresentare l'allenatore giusto per il futuro?

"A mio parere resta un ottimo tecnico e va trattenuto. Non credo che si debba pensare di cambiarlo visto l'andamento della squadra".