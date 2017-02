ESCLUSIVA TMW - Rodriguez-Inter, Ferraria: “Ottimo affare per i nerazzurri”

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter accelera, vuole mettere le mani su Ricardo Rodriguez (24) per la prossima stagione. Per parlare dell'esterno svizzero del Wolfsburg, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato l'esperto di calcio svizzero Flavio Ferraria. “Il ragazzo è di grande valore, è un esterno di spessore che ha maturato esperienza ad alti livelli con la maglia dei lupi di Germania. Ha giocato Mondiale ed Europeo con la maglia della selezione svizzera, quindi è abituato a calcare anche i grandi palcoscenici internazionali”, ha detto Ferraria che ha poi proseguito: “Sicuramente Rodriguez lascerà il Wolfsburg a fine stagione, chi lo prende fa certamente un affare”.

Lo ritiene dunque pronto per vivere l'esperienza in un grande club come l'Inter? “Certamente, io credo che possa fare benissimo in Serie A. Il suo profilo credo che sia perfetto per l'Italia, spero che possa approdare in A e mostrare il proprio valore”.

Ha una clausola rescissoria abbastanza alta. “Esatto, ma il valore del ragazzo è enorme. Sulle sue tracce c'è anche il Paris Saint-Germain da tempo. Certamente l'acquisto di Rodriguez può essere un ottimo investimento anche in chiave futura, il ragazzo può fare bene in Italia così come in Francia”.