ESCLUSIVA TMW - Roma, a giugno torna Doumbia. Il Basilea cerca un bomber

© foto di Federico Gaetano

Seydou Doumbia lascerà il Basilea a fine stagione. Il club elvetico ha comunicato da qualche giorno che non riscatterà il centravanti ivoriano legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2019. Il club giallorosso dovrà quindi sistemare l'ex CSKA Mosca visto che ormai da tempo non rientra più nei suoi piani.

Contemporaneamente, il Basilea continua a guardarsi intorno per individuare il suo sostituto. I campioni di Svizzera sono infatti alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione.