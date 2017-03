ESCLUSIVA TMW - Roma-Ascacibar, il Lipsia pronto all'offerta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' uno dei talenti più brillanti del calcio argentino, Santiago Ascacibar, volante dell'Estudiantes. Seguito anche dalla Roma che verrà, con Monchi come futuro direttore sportivo, il giocatore è valutato con attenzione anche da Atletico Madrid e Zenit San Pietroburgo da tempo. In passato Ascacibar, in luce anche all'ultimo Sub20, è stato monitorato anche dal Bologna ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci sarebbe il Lipsia fortemente interessato al Ruso. E pronto all'offerta nelle prossime settimane.