ESCLUSIVA TMW - Roma-Defrel, passi avanti. C'è ottimismo per la chiusura

© foto di Federico De Luca

Cresce l'ottimismo in casa giallorossa per quanto riguarda Gregoire Defrel. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb i due club si stanno avvicinando con l'operazione che come noto coinvolgerà alcuni giovani giallorossi. Le ultime in tal senso parlano di una trattativa per Defrel impostata sulla base di circa 10 milioni di euro più i cartellini di Luca Pellegrini ('99) e Marco Tumminello ('98), ovvero due dei giovani più promettenti del panorama giovanile italiano. Non solo: la Roma sarebbe disposta pure a cancellare il proprio diritto di contro-riscatto su Lorenzo Pellegrini, centrocampista che già milita nel Sassuolo che ad oggi la Roma potrebbe riportare a casa per una cifra già pattuita. Una formula complessa che coinvolge 4 giocatori ma che, probabilmente, potrà essere quella buona per lo sbarco di Defrel a Trigoria.