ESCLUSIVA TMW - Roma, Manolas vuol partire: Inter gradita. Marquinhos più difficile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine stagione l'Inter proverà ad acquistare un grande difensore centrale. Un intervento importante per il quale la dirigenza ha iniziato a muoversi da tempo, considerando la grande concorrenza per quei 2-3 obiettivi presenti sulla lista del ds Piero Ausilio.

Piace Marquinhos, ma la società nerazzurra ha escluso che l'attuale centrale del Paris Saint-Germain sia in pole position, tutt'altro. Il brasiliano, infatti, non rappresenta una pista 'calda' per giugno. Almeno per il momento.

Discorso totalmente diverso per Kostantinos Manolas. Il classe '91 di Nasso ha intenzione di lasciare la Roma e di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2019, avendo al contempo già informato il club di Corso Vittorio Emanuele che tale destinazione sarebbe eventualmente gradita.

I contatti tra le parti sono iniziati da tempo (da circa tre settimane), in quanto i nerazzurri hanno deciso di giocare in anticipo, al netto della forte concorrenza inglese (Arsenal e Chelsea in primis). Nonostante manchino diversi mesi all'apertura della sessione estiva, ad oggi l'Inter è in vantaggio. Anche se, ovviamente, tutto potrà cambiare prima dell'estate.