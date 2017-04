ESCLUSIVA TMW - Roma: "Monaco, punto debole solo a livello psicologico"

© foto di Alberto Fornasari

Nel corso del TMW News è intervenuto al telefono Flavio Roma, per tanti anni portiere del Monaco prossimo avversario della Juve. Roma con il Monaco raggiunse la finale di Champions poi persa contro il Porto. "Sembra la storia di quest'anno, non eravamo i favoriti ma avevano tanta euforia e pian piano abbiamo fatto paura a molti. Sulla carta la favorita è la Juventus, però il Monaco è pericoloso, ha trovato l'assetto di squadra giusto, mettendo in mostra prestazioni di alto livello, gioco offensivo e tanti talenti che rendono con continuità. Punto debole? Semmai a livello psicologico, perchè ci sono tanti giovani che possono sentire il peso di questa sfida. La Juve ha pescato la squadra ideale: si incontreranno due squadre diverse: la Juve è solida sotto tutti i punti di vista e capace di gestire le partite, il Monaco gioca un calcio più spumeggiante, che ha dato risultati ma anche difficoltà, con attimi di timori. C'è molto di Jardim nel Monaco che quest'anno ha sfruttato al meglio il gruppo. I giocatori sono contenti anche in allenamento. Jardim? Ormai ha esperienza, conosce il calcio e anche tatticamente è cresciuto molto, Allegri? La vittoria col Barça è anche sua dal punto di vista tattico".