© foto di Federico Gaetano

Radja Nainggolan e il rinnovo con la Roma fino al 2021, frenata. Ballano le cifre e al momento le sensazioni non sono positive. Il belga ha un contratto da 3,8 milioni a stagione fino al 2020, la richiesta per prolungare è di 5 milioni all'anno, in linea con Totti e De Rossi. Situazione che al momento appare bloccata perché la Roma non vorrebbe arrivare a quelle cifre. Si continua a trattare. Nainggolan e la Roma, futuro da scrivere. E sullo sfondo il Chelsea, che potrebbe tornare di moda...