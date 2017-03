ESCLUSIVA TMW - Roma, osservatori del Valencia all'Olimpico per El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy potrebbe essere uno dei protagonisti della partita di questa sera contro il Lione anche se non partirà dal primo minuto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarà un'occasione che il Valencia sfrutterà per osservarlo da vicino, con alcuni emissari inviati all'Olimpico proprio per seguire la partita dell'italo-egiziano.