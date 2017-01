ESCLUSIVA TMW - Roma, per la mediana c'è l'idea Joao Moutinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Moutinho e il futuro. Ci ha pensato l'Inter, prima di andare forte su Roberto Gagliardini. L'ultima pista, raccolta da Tuttomercatoweb.com, porta invece alla Roma. Che sta cercando un rinforzo nel reparto, proprio con le caratteristiche del portoghese che il Monaco non considera incedibile. Così, in alternativa ai nomi giovani come Lucas Torreira, o a quelli più esperti in Italia come Milan Badelj, ecco Joao Moutinho. L'ultima idea per il centrocampo della Roma.