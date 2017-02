ESCLUSIVA TMW - Romano: "Napoli, a Madrid per vincere. Serve aggressività"

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex centrocampista del Napoli Francesco Romano è intervenuto durante il TMW News per parlare della sfida di domani tra i partenopei e il Real Madrid: "È difficile fare paragoni tra la gara che ho giocato io nel 1987 e quella di oggi. L'atmosfera è la stessa, l'attesa fu incredibile".

Chi è più in forma tra le due squadre?

"Siamo abituati a vedere il Napoli giorno dopo giorno, mentre il Real Madrid lo osserviamo solo la domenica. È chiaro che vivendo la realtà Napoli tocchiamo con mano il grande momento degli azzurri. Sarà una partita dai risvolti difficili da immaginare, i partenopei andranno a Madrid per vincere, e si troverà di fronte una squadra con grandi campioni. Per questo è difficile fare un pronostico".

Per il Napoli sarà fondamentale l'approccio?

"Sarà determinate. Nel 1987 la sfida fu decisa dagli episodi e il 2-0 per loro fu un risultato bugiardo. Sono convinto che i giocatori del Napoli stia già pensando al modo migliore per scendere in campo".

Pensa che il Napoli abbia raggiunto la maturità europea per mettere in crisi il Real Madrid?

"Il Napoli è ben preparato al Bernabeu perché è abituato a giocare al San Paolo. Cassano ha dato un consiglio a Insigne, lo ha invitato a non guardare lo stadio e credo che sia giusto farlo. Gli azzurri hanno la consapevolezza di potersela giocare contro i Blancos e questo è molto importante".

Cosa deve far il Napoli per far male alla squadra di Zidane?

"Per mettere in difficoltà al Real gli azzurri devono provare a non dargli respiro, aggredendoli nella loro metà campo".