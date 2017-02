ESCLUSIVA TMW - Rossitto: "Napoli, Sarri che colpe può avere? Polemiche inutili"

© foto di Federico De Luca

Il Napoli, il ko con il Real e l'attacco di De Laurentiis nei confronti di Sarri. Ne abbiamo parlato con Fabio Rossitto, ex centrocampista partenopeo. "Iniziamo col dire che comunque c'è ancora la possibilità di ribaltare il risultato - spiega a Tuttomercatoweb.com - purtroppo bisogna anche aggiungere che queste sono partite che c'entrano poco col calcio italiano... Affronti giocatori e club molto più abituati a giocarsi gare del genere. Ad ogni modo queste partite ti fanno crescere e progressivamente si arriverà anche ad ottenere grandi risultati".

A fine partita De Laurentiis però è sbottato...

"Ho visto in effetti tensione e amarezza. Forse si è fatto tutto più grande di quel che effettivamente è. Il Real ha i migliori giocatori del mondo. Il Napoli ha provato a giocarsela e resta comunque una formazione che ha una mentalità europea. non capisco il nervosismo. Se il Napoli dovesse uscire avrà fatto esperienza e si riproporrà per il futuro. Polemiche, insomma, che non servono"

Sarri che colpe può avere in fin dei conti?

"Se il Napoli è arrivato fin qui è certamente per gli investimenti della società e la lungimiranza dei dirigenti ma è contata molto anche la mano di Sarri, che ha dato un'identità precisa alla squadra. Nelle parole del dopo gara ho intravisto in Sarri l'amarezza di una persona che non è da criticare".