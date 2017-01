ESCLUSIVA TMW - S. Lisbona, nuovo sondaggio per Vangioni ma nessuna offerta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo sondaggio dello Sporting Lisbona per Leonel Vangioni, terzino in uscita di proprietà del Milan. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra il padre-agente del calciatore e il club lusitano dopo le telefonate di dicembre, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale.

Ancora in alto mare, quindi, il futuro del laterale del River. La sua situazione rischia di sbloccarsi solo negli ultimi giorni di calciomercato.