ESCLUSIVA TMW - Sabadini: "Keita sarebbe perfetto per il Milan. Niang può partire"

Giusebbe Sabadini, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del TMW News: "Keita al Milan? È un giocatore molto valido, che farebbe comodo ai rossoneri. Speriamo che questa operazione possa andare in porto, il Milan ha bisogno di giocatori tecnici ma che hanno tanta voglia di correre. Niang? È arrivato al Milan con tante speranze, ma dopo le prime, buone, partite, si è bloccato. Ha qualità, ma nelle ultime partite l'ho visto frastornato: non riusciva a saltare l'uomo, era sempre troppo polemico. Forse potrebbe essere giunta l'ora di partire. Cosa deve fare il Milan? Se parte Bacca deve prendere un'altra punta. Serve un attaccante che riesca a far salire la squadra, Bacca non ha queste caratteristiche. Il colombiano è un giocatore d'area di rigore, Lapadula è un combattente, ma al Milan serve una torre in area di rigore. Fellaini al Milan? È stato fatto questo nome per i rossoneri che lo volevano però due anni fa, è un buon giocatore ma inizia ad essere un po' vecchio per la serie A. C'è anche un altro nome che vorrei proporre per qualche squadra: si tratta di Sebastián Pol, attaccante argentino classe '88 molto interessante. E' una buona punta, con una media gol non male. Cosa serve in mezzo al campo? Sicuramente un centrocampista di qualità, un giocatore dai piedi buoni".