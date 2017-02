ESCLUSIVA TMW - Sala: "Milan grande nelle difficoltà. Merito di Montella"

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Luigi Sala commenta il successo sorprendente del Milan al Dall'Ara in 9 contro 11. Tre punti che pesano tantissimo per i ragazzi di Montella che però saranno in grande emergenza nel prossimo lunedì contro la Lazio: "Ho visto un Milan che nonostante tutto quello che gli è capitato anche ieri è riuscito ad essere ordinato, a collaborare e deve fare bene le fasi. Si è reso pericoloso e ha trovato la grande giocata. Tre punti che a livello di morale rilanciano la squadra e un successo che fa capire ai giocatori che con lo spirito e attenzione giusta può ottenere risultati".

Milan attualmente settimo. Da anni ormai a ridosso della zona Europa League: è questo il reale valore dei rossoneri?

"Sicuramente le squadre attrezzate per lo scudetto sono altre. Il Milan finora ha fatto molto di più di quello che ci si poteva aspettare. Merito dell'allenatore e dei ragazzi che hanno calpito le scelte di Vincenzo dando qualcosa in più rispetto a quanto potevano dare".

Il leader della difesa, Gabriel Paletta, si è fatto espellere per la terza volta. Croce o delizia?

"Sicuramente in queste ultime partite Paletta è incappato in situazioni che hanno fatto rivalutare la sua posizione. Lo ritengo comunque un difensore importante e con esperienza. Il Milan può e deve fare affidamento su di lui. E del resto anche Paletta come tutti i giocatori può incappare in errori".

Con le condizioni di Romagnoli da valutare il rischio per Montella è di presentarsi lunedì con soli 4 difensori: Abate, Zapata, Gomez e Vangioni

"Tante volte nelle difficoltà vengono fuori le partite migliori. Certe qualità e doti che magari non escono in altri contesti, per cui non partirei già rassegnato e consapevole di subire, anche perché il Milan sa compattarsi e giocare a pallone e mettere in difficoltà la squadra avversaria".