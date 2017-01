© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Luca Cigarini, l'esperto centrocampista classe '86. Nelle ultime ore non si è mosso granchè di nuovo per il giocatore della Sampdoria. Ma Sassuolo e Cagliari continuano ad essere molto interessate. Senza escludere che poi possano entrare in gioco anche alcuni club esteri.