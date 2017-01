ESCLUSIVA TMW - Samp-Torreira, prove di rinnovo. Ma c'è la Roma

Fonte: Dall'inviato a Milano Ivan Cardia

Settimana decisiva in casa Sampdoria per il futuro di Lucas Torreira: secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, il club e l'entourage del giocatore trattano il rinnovo del contratto. Contatti in corso, accordo in divenire ma ancora non chiuso. Anche perché alla finestra c'è il classico terzo incomodo: la Roma, che in questa settimana effettuerà un tentativo per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centrocampista.