ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, il Benevento ci prova per Eramo

© foto di Federico De Luca

Un'idea per gennaio, il Benevento guarda in casa Sampdoria per il mercato di riparazione. Occhi puntati sul centrocampista Mirko Eramo, che piace anche ad altre squadre ma il Benevento è più di un'idea. Contatti che la società campana approfondirà nelle prossime settimane, il Benevento ci prova per Eramo...