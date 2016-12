ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, si guarda in casa Empoli: tentativo fallito per Piu

Fonte: Andrea Giannattasio

Secondo quanto constatato da TuttoMercatoweb.com, nelle ultime ore la Sampdoria ha fatto un tentativo (a vuoto) per strappare all'Empoli l'attaccante classe '96 Alessandro Piu, attualmente in prestito allo Spezia. Il ragazzo punta a chiudere bene il campionato di Serie B, per poi giocarsi le sue chances in azzurro a partire dalla prossima stagione.