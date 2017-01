ESCLUSIVA TMW - Sampdoria-Torreira, prove di disgelo: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria vuole proseguire con Lucas Torreira. Previsto in questi giorni un incontro chiarificatore per cercare di sistemare la situazione legata al contratto (che conterrebbe degli errori, come da noi anticipato e poi confermato dallo stesso giocatore) e all'ingaggio al momento uno dei più bassi della squadra. Torreira e la Samp provano venirsi incontro. Prove di disgelo (e di rinnovo), per provare a continuare insieme...