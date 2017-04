ESCLUSIVA TMW - San Antonio: "Barca con la miglior formazione"

Dall'inviata a Barcellona

© foto di www.imagephotoagency.it

Barcellona-Juventus è agli sgoccioli. In terra catalana ci sono molti dubbi sulla possibilità che la squadra di Luis Enrique riesca in una seconda remuntada. Per saperne di più, abbiamo intervistato il collega Ivan San Antonio di Sport. Che scelte di formazione farà il tecnico blaugrana stasera? "Dipenderà molto dalla necessità di rimontare il risultato d'andata, credo che metterà in campo una formazione molto offensiva, è possibile un 3-4-3. È sicuro che metterà in campo la miglior formazione possibile".

Perdere domani cosa significherebbe per il Barcellona? "Sarebbe un colpo durissimo per Luis Enrique e il gruppo. Sarebbe confermato che la squadra cambierà allenatore a breve, perché vorrebbe dire che non ha più niente da dare come motivazioni. I giocatori smetterebbero però di credersi superiori con arroganza. Sarebbe la fine del percorso qui per molti di loro".

C'è fiducia attorno alla rimonta in città? "Meno di quella precedente. Perdendo anche a Torino si è capito che il 4-0 di Parigi non era un fatto isolato. C'è un problema strutturale nella squadra"